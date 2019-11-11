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Россиянку Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам лишения свободы

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© marshalazareva.com

© marshalazareva.com

Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена Уголовным судом Кувейта первой инстанции к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу.

Как сообщает РИА Новости, россиянку признали виновной в растрате средств.

Напомним, Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями эмирата в ноябре 2017 года. Ее обвинили в растрате средств Кувейтского портового управления.

В мае 2018 года россиянку и ее кувейтского коллегу Саида Дашти приговорили к 10 годам заключения. Адвокаты Лазаревой подали апелляцию на решение суда первой инстанции. Защита указывала на допущенные в суде нарушения, в том числе на запрет адвокатам допрашивать свидетелей и искажение показаний защиты в протоколах.

В мае суд в Кувейте назначил за освобождение россиянки залог в 65 млн долларов, а в июне ее выпустили из тюрьмы под залог в один миллион кувейтских динаров (более 3 млн долларов). Сразу после освобождения россиянка уехала к родителям и 5-летнему сыну, которые находятся в Кувейте. Выезд из страны Лазаревой был запрещен.

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Остановлена работа АЭС во Франции из-за землетрясения

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© Википедия

© Википедия

Землетрясение на юго-востоке Франции вынудило временно приостановить работу трех реакторов атомной электростанции Крюа-Мейс в департаменте Ардеш. Об этом известила пресс-служба французской энергетической корпорации EDF.

При этом АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен продолжают давать электричество, отметили в компании. На остановленной электростанции первые проверки не обнаружили видимых повреждений.

«Однако были зафиксированы колебания, что требует провести дополнительные и профилактические проверки. Для этого, а также из предосторожности, EDF решила временно приостановить производство на реакторах №№ 2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс», — сказано в сообщении корпорации.

Подчеркивается, что первый реактор находится «на техническом обслуживании».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции днем 11 ноября. Эпицентром называется район города Монтелимар. Подземные толчки, длившиеся около десяти секунд, ощущались в Лионе, Монпелье и Авиньоне. В префектуре департамента Ардеш сообщили о трех пострадавших.

Недавно американские ученые представили новое мобильное приложение, которое предупредит о землетрясении за несколько секунд до того, как вы его почувствуете.

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