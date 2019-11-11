Россиянку Лазареву приговорили в Кувейте к 15 годам лишения свободы
- 11 ноября 2019, 21:10
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российская предпринимательница Мария Лазарева приговорена Уголовным судом Кувейта первой инстанции к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу.
Как сообщает РИА Новости, россиянку признали виновной в растрате средств.
Напомним, Мария Лазарева, возглавлявшая компанию KGL Investment, была задержана властями эмирата в ноябре 2017 года. Ее обвинили в растрате средств Кувейтского портового управления.
В мае 2018 года россиянку и ее кувейтского коллегу Саида Дашти приговорили к 10 годам заключения. Адвокаты Лазаревой подали апелляцию на решение суда первой инстанции. Защита указывала на допущенные в суде нарушения, в том числе на запрет адвокатам допрашивать свидетелей и искажение показаний защиты в протоколах.
В мае суд в Кувейте назначил за освобождение россиянки залог в 65 млн долларов, а в июне ее выпустили из тюрьмы под залог в один миллион кувейтских динаров (более 3 млн долларов). Сразу после освобождения россиянка уехала к родителям и 5-летнему сыну, которые находятся в Кувейте. Выезд из страны Лазаревой был запрещен.
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