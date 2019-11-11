После взрыва на пивоваренном заводе «Балтика» один человек госпитализирован

Землетрясение на юго-востоке Франции вынудило временно приостановить работу трех реакторов атомной электростанции Крюа-Мейс в департаменте Ардеш. Об этом известила пресс-служба французской энергетической корпорации EDF.

При этом АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен продолжают давать электричество, отметили в компании. На остановленной электростанции первые проверки не обнаружили видимых повреждений.

«Однако были зафиксированы колебания, что требует провести дополнительные и профилактические проверки. Для этого, а также из предосторожности, EDF решила временно приостановить производство на реакторах №№ 2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс», — сказано в сообщении корпорации.

Подчеркивается, что первый реактор находится «на техническом обслуживании».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции днем 11 ноября. Эпицентром называется район города Монтелимар. Подземные толчки, длившиеся около десяти секунд, ощущались в Лионе, Монпелье и Авиньоне. В префектуре департамента Ардеш сообщили о трех пострадавших.

Недавно американские ученые представили новое мобильное приложение, которое предупредит о землетрясении за несколько секунд до того, как вы его почувствуете.