После взрыва на пивоваренном заводе «Балтика» один человек госпитализирован
- 11 ноября 2019, 20:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате прорыва паропровода, произошедшего в Петербурге на заводе пивоваренной компании «Балтика», пострадали два человека.
Они получили раны от осколков стекол, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
«Госпитализирован один, второй отказался», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что технологический процесс не был нарушен. При этом в здании проходной были выбиты стекла на площади около 40 квадратных метров, а также пострадали четыре припаркованных автомобиля.
В Сети опубликовано видео с места происшествия.
Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Анна Митянина, одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
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