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После взрыва на пивоваренном заводе «Балтика» один человек госпитализирован

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скриншот

скриншот

В результате прорыва паропровода, произошедшего в Петербурге на заводе пивоваренной компании «Балтика», пострадали два человека.

Они получили раны от осколков стекол, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

«Госпитализирован один, второй отказался», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что технологический процесс не был нарушен. При этом в здании проходной были выбиты стекла на площади около 40 квадратных метров, а также пострадали четыре припаркованных автомобиля.

В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Как сообщила в своем Twitter вице-губернатор Анна Митянина, одна пострадавшая с ожогами средней степени тяжести доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

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Остановлена работа АЭС во Франции из-за землетрясения

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© Википедия

© Википедия

Землетрясение на юго-востоке Франции вынудило временно приостановить работу трех реакторов атомной электростанции Крюа-Мейс в департаменте Ардеш. Об этом известила пресс-служба французской энергетической корпорации EDF.

При этом АЭС Бюже, Сент-Альбан и Трикастен продолжают давать электричество, отметили в компании. На остановленной электростанции первые проверки не обнаружили видимых повреждений.

«Однако были зафиксированы колебания, что требует провести дополнительные и профилактические проверки. Для этого, а также из предосторожности, EDF решила временно приостановить производство на реакторах №№ 2, 3 и 4 АЭС Крюа-Мейс», — сказано в сообщении корпорации.

Подчеркивается, что первый реактор находится «на техническом обслуживании».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-востоке Франции днем 11 ноября. Эпицентром называется район города Монтелимар. Подземные толчки, длившиеся около десяти секунд, ощущались в Лионе, Монпелье и Авиньоне. В префектуре департамента Ардеш сообщили о трех пострадавших.

Недавно американские ученые представили новое мобильное приложение, которое предупредит о землетрясении за несколько секунд до того, как вы его почувствуете.

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