Ученые придумали, как спасти носорогов от убийства браконьерами

Команда специалистов из Оксфорда и Университета Фудан опубликовала работу, в которой рассказано, как можно защитить носорогов от убийства браконьеров.

В последние года убийства этих животных участились, так как многие виды носорогов причислены к вымершим животным.

Главная причина того, что браконьеры отлавливают носорогов, кроется в их рогах. Из данного рога делается порошок, из которого затем изготавливают разнообразные лекарства, направленные и на лечение болезней, и на омоложение организма.



Как правило, такие лекарства особенно ценны в азиатских и африканских странах. Также из кожи носорога делают эксклюзивные сумки и одежду. Но главную ценность для преступников представляет рог носорога.

Он состоит из плотного сплетения волос, которые соединены между собой клейким выделением из сальной железы носорога. Авторы нового исследования предложили изобрести искусственные рога носорогов, созданные из конского волоса и искусственного хлопка.

Так ученые смогут одурачить браконьеров, выведя на черный рынок поддельные рога.

По своей структуре и виду фейковые рога ничем не отличаются от настоящих. Сейчас стоимость настоящих рогов доходит до $60 тысяч за килограмм (3,8 млн. рублей). Когда мы заполоним рынок поддельными рогами, которые нельзя будет идентифицировать, покупатели вряд ли захотят тратить бешеные деньги на возможную подделку, — рассказали изобретатели.

Так ученые хотят бороться с убийствами носорогов.

Согласно последней информации, за последние шесть лет, с 2013 по 2019 годы, популяция носорогов в Азии и Африке сократилась с 29 тысяч особей до 27 тысяч.

Также дроны и скрытые сирены помогут южным белым носорогам спасаться от браконьеров. Ученые предложили способ отгородить животных от опасности, не загоняя их в вольеры. С помощью звуков с дронов разработчики из Университета Брайтона хотят сообщать носорогам, что они забрели в опасный район национального парка.