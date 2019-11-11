Глушаков хочет отсудить у бывшей жены 204 млн рублей

Известный футболист Денис Глушаков подал иск к своей бывшей жене Дарье Глушаковой, надеясь отсудить у нее 204 млн рублей.

Как рассказал в беседе с каналом «360» адвокат Глушаковой Сергей Жорин, спортсмен утверждает, что экс-супруга раскрыла тайны его частной жизни, тем самым оскорбив его честь и достоинство.

Кроме того, Глушаков намерен вернуть деньги, потраченные на бракоразводный процесс.

«Очень хочет денег. Хочет 204 миллиона 334 тысячи 865 рублей и 60 копеек, — сказал Жорин в интервью телеканалу. — Немножко до 205 миллионов недотянул».

Адвокат уточнил, что футболист требует всего один миллион рублей за вмешательство в его частную жизнь, а остальную сумму — в качестве возмещения убытков и морального вреда за распространение недостоверной информации.

По словам Жорина, Глушакову не понравилось, что его застали в бане. Он посчитал, что разглашение этой информации причинило ему убытки.

По этому поводу юрист позволил себе пошутить: «Может быть, баня столько стоила… Может, он оплатил баню на много лет вперед, а тут пришлось отказаться от этого места, а деньги не вернули».

Как сообщал «Ридус», развод Глушакова с супругой Дарьей был расторгнут 5 февраля 2019 года Никулинским судом Москвы, который взыскал с экс-супруга алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

Суд также посчитал, что футболисту достаточно будет видеться с дочерями четыре дня в месяц и в каникулы.

До этого Глушаков требовал определить место жительства детей с ним и взыскать алименты с жены в размере 80 тысяч рублей.

Решение развестись с мужем Дарья Глушакова приняла после того, как застала супруга в бане с «проституткой».