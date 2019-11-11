Двое причальных рабочих утонули в Москве, упав с набережной
- 11 ноября 2019, 15:36
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На северо-западе столицы двое причальных рабочих утонули, упав в воду на Карамышевской набережной.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
В пресс-службе столичного ГСУ СК заявили агентству, что по факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что при проведении земляных работ в Башкирии на глубине двух метров обвалилась стенка траншеи, в результате чего один рабочий погиб, а еще двое пострадали.
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