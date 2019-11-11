Двое причальных рабочих утонули в Москве, упав с набережной

На северо-западе столицы двое причальных рабочих утонули, упав в воду на Карамышевской набережной.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предположительно, оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе столичного ГСУ СК заявили агентству, что по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что при проведении земляных работ в Башкирии на глубине двух метров обвалилась стенка траншеи, в результате чего один рабочий погиб, а еще двое пострадали.