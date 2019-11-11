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Робопсы из MIT составят конкуренцию роботам из Boston Dynamics

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© YouTube

© YouTube

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (MIT) создала целую армию миниатюрных роботов, чьи возможности показали на видео. В небольшом ролике команда роботов провела небольшую разминку, после чего они сыграли в футбол.

Роботы очень напоминают робопсов Boston Dynamics, только в миниатюрном формате. Они могут выполнять различные упражнения: прыгать, бегать, перемещать легкие предметы, а также отлично ориентируются в пространстве.

Наши роботы размером с небольшую собаку, поэтому их можно использовать в различных ситуациях. Робот весит всего 9 кг, но, несмотря на свой вес, он довольно-таки устойчивый, — рассказали ученые.

Робопсы от MIT впервые были представлены в начале 2019 года, но только сейчас разработчики продемонстрировали их способности. На видео мини-роботы выполняют прыжки, сальто, прячутся и играют в осенних листьях, а также пинают футбольный мяч.

Роботы легко выполняют эти задания, так как на каждой конечности у них есть по три небольших электродвигателя. Разработчики отмечают, что аппараты очень бюджетные, поэтому при любом повреждении их можно легко заменить.

Мини-роботы могут разгоняться до 10 километров в час. Это немного, но для задач, которые поставили перед ними разработчики, этого достаточно. Также благодаря мобильному корпусу они могут выполнять обратный поворот на 360 градусов из положения стоя.

О конкретных задачах робопсов ученые пока не говорят. Скорее всего, как и остальные подобные машины, они будут использоваться для поисковых и работ.

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