В сгоревшем доме в Электростали нашли тело подростка
- 10 ноября 2019, 22:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Тело 15-летнего подростка было обнаружено после ликвидации пожара в одном из частных домов, расположенных в СНТ «Северный» городского округа Электросталь.
По признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте подмосковного ГСУ СК.
В настоящее время устанавливаются очаг и причины возгорания, а также все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.
Ранее «Ридус» писал о том, что глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб во время тушения пожара.
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