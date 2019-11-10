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В сгоревшем доме в Электростали нашли тело подростка

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© pixabay.com

© pixabay.com

Тело 15-летнего подростка было обнаружено после ликвидации пожара в одном из частных домов, расположенных в СНТ «Северный» городского округа Электросталь.

По признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте подмосковного ГСУ СК.

В настоящее время устанавливаются очаг и причины возгорания, а также все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» писал о том, что глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб во время тушения пожара.

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