Москвичи смогут увидеть 11 ноября редкое астрономическое явление

В понедельник, 11 ноября, жители столицы смогут наблюдать за транзитом Меркурия по диску Солнца.

С 15:35 мск Меркурий можно будет увидеть перемещающимся по солнечному диску в виде черной точки.

Как сообщает «360», это редкое астрономическое явление продлится семь часов, однако, чтобы увидеть прохождение планеты понадобится бинокль со светофильтром или телескоп, поскольку наблюдаемый размер Меркурия в 190 раз меньше видимого размера Солнца.

Известно, что Меркурий находится ближе всего к Солнцу и совершает полный оборот вокруг светила за 88 земных суток, но из-за того, что орбиты Земли и Меркурия не лежат в одной плоскости (разница составляет 7 градусов), планеты выстраиваются в одну линию с Солнцем лишь раз в несколько лет.

Прохождения Меркурия по солнечному диску наблюдают с Земли в мае и ноябре. Последний майский транзит был 9 мая 2016 года, а следующий состоится только 7 мая 2049 года. При этом следующий ноябрьский транзит ожидается 12 ноября 2032 года.