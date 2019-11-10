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В массовом ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб человек

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© vk.com

© vk.com

В результате аварии с участием трех транспортных средств в Курской области один человек погиб, а еще 13 пострадали.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, ДТП произошло на трассе Железногорск-Дмитриев.

Столкнулись рейсовый микроавтобус Peugeot, следовавший по маршруту Курск-Брянск, а также внедорожник SsangYong и КАМАЗ.

«По предварительным данным 9 пострадавших: 7 в микроавтобусе, два в иномарке, один из них во внедорожнике погиб», — приводит сообщение «Интерфакс».

Уточняется, что в микроавтобусе находились 16 человек, включая водителя.

Позднее в региональном ГИБДД сообщили, что примерно в 18.00 МАЗ при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем Hover, в результате чего тот выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Peugeot Boxer. «В результате ДТП пассажир Hover погиб на месте», — приводит сообщение РИА Новости. Были госпитализированы 13 человек.

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