Солист «Иванушек» остался без света и тепла по воле украинского бизнесмена

Дом солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко в подмосковном коттеджном поселке Клоково остался без электричества и отопления из-за действий украинского бизнесмена Якова Грибова.

Как сообщает «Лайф», совладелец украинского холдинга Nemiroff собрался строить дорогу к своему дому, из-за чего его соседям по поселку был отрезан доступ к электроснабжению и отоплению.

Как оказалось, юридически он имеет на это право, поскольку земля принадлежит ему.

Жители поселка считают, что таким способом Грибов пытается их выжить. Владелец одного из домов Борис Фейгин рассказал изданию, что жить практически невозможно, поскольку нет ни канализации, ни отопления, а самое главное — воды.

В настоящее время жители поселка планируют обратиться в суд.

Туриченко, находящийся сейчас на гастролях, назвал ситуацию шоковой и заявил, что ничего подобного с ним никогда не происходило.