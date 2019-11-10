Поп-звезда Майли Сайрус потеряла голос

Популярной американской певице Майли Сайрус придется какое-то время помолчать.

Дело в том, что из-за болезни поп-звезда потеряла голос, сообщает People.

Певица уже перенесла операцию на связках, и теперь ей предстоит их восстанавливать, пишет издание со ссылкой на близкие к артистке источники.

Они, в частности, рассказали о том, что причиной потери голоса и последующей операции стало обострение тонзиллита.

Теперь Сайрус точно придется поберечь связки и голос. Вполне вероятно, что она месяц или два вообще не будет разговаривать.