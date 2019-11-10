Поп-звезда Майли Сайрус потеряла голос
- 10 ноября 2019, 17:37
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Популярной американской певице Майли Сайрус придется какое-то время помолчать.
Дело в том, что из-за болезни поп-звезда потеряла голос, сообщает People.
Певица уже перенесла операцию на связках, и теперь ей предстоит их восстанавливать, пишет издание со ссылкой на близкие к артистке источники.
Они, в частности, рассказали о том, что причиной потери голоса и последующей операции стало обострение тонзиллита.
Теперь Сайрус точно придется поберечь связки и голос. Вполне вероятно, что она месяц или два вообще не будет разговаривать.
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