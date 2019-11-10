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На Кубани в инфекционные больницы госпитализированы более 50 детей

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© Алексей Павлишак/ТАСС

© Алексей Павлишак/ТАСС

Из пяти школ города Кропоткина Краснодарского края в инфекционные больницы госпитализированы более 50 детей.

Как сообщил краевой минздрав, в субботу, 9 ноября, из школ № 11, 7, 44, 45, 17 в две больницы были доставлены 28 учеников, а по данным на 13:00 воскресенья, 10 ноября, уже госпитализирован 51 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет.

«По поручению губернатора министерством здравоохранения Краснодарского края в город Кропоткин направлены специалисты Специализированной клинической детской инфекционной больницы», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное и средней тяжести.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура края проводит проверку по факту заболевания школьников.

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