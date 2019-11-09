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Для обезвреживания гранаты в общежитие МГУ вызваны саперы

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© wikipedia.org

© wikipedia.org

Саперы выехали в общежитие Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, где был обнаружен боеприпас.

Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, саперы вызваны по адресу улица Кравченко, дом 7.

Точно известно, что граната находится именно там, однако телеканал пока не обладает дополнительной информацией.

На данный момент отсутствуют сведения относительно того, где конкретно нашли боеприпас — в помещении или на территории общежития.

Ранее «Ридус» писал о том, что в середине октября в столице на проспекте Буденного прохожие случайно нашли гранату недалеко от школы.

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