найти ×
   
  • USD -0.00
    63.73
  • EUR -0.13
    70.42
СохранитьСохранено0
×

1012592

Врач рассказала, кому не стоит есть мандарины

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

До Нового года осталось меньше двух месяцев, а это значит, что начинается сезон вкусных и сладких мандаринов. Но знаете ли вы, что не всем людям можно есть эти фрукты.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что у новогодних фруктов есть один большой недостаток, на который стоит обратить внимание. Также врач сообщила, каким людям стоит отказаться от мандаринов. В список вошли не только аллергики.

Бесспорно, мандарины содержат в себе большое количество витаминов и антиоксидантов, однако переедать этот фрукт не стоит. Дело в том, что в мандарины могут повышать кислотность желудка, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом не рекомендуется есть мандарины на голодный желудок, — рассказала врач.

Также не стоит есть этот фрукт вместе в алкогольными напитками.

Несмотря на то, что мандарины содержат в себе вещества, которые подавляют рост грибков, а также оказывают бактерицидное действие, нужно быть крайне осторожными при употреблении этого фрукта.

Многие любят добавлять кусочки цитруса вместе с кожурой в чай для аромата напитка. Этого делать не рекомендуется, так как на кожуру мандаринов и многих других фруктов наносят специальные противогрибковые средства, которые не исчезают с кожуры после обычной промывки водой.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи
72065100читать позжечитаю позже
Здоровье
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети
2023338читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса

Противоречия США и Китая отправят мировую экономику в нокаут, и Россия тоже пострадает.

-6135585читать позжечитаю позже

Экономика
Общество
Росстат оценил траты россиян на табак и алкоголь21 августа

В среднем они составили около 3% от общих расходов.

2118586читать позжечитаю позже