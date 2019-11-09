Врач рассказала, кому не стоит есть мандарины

До Нового года осталось меньше двух месяцев, а это значит, что начинается сезон вкусных и сладких мандаринов. Но знаете ли вы, что не всем людям можно есть эти фрукты.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что у новогодних фруктов есть один большой недостаток, на который стоит обратить внимание. Также врач сообщила, каким людям стоит отказаться от мандаринов. В список вошли не только аллергики.

Бесспорно, мандарины содержат в себе большое количество витаминов и антиоксидантов, однако переедать этот фрукт не стоит. Дело в том, что в мандарины могут повышать кислотность желудка, поэтому людям с заболеваниями ЖКТ, гастритом не рекомендуется есть мандарины на голодный желудок, — рассказала врач.

Также не стоит есть этот фрукт вместе в алкогольными напитками.

Несмотря на то, что мандарины содержат в себе вещества, которые подавляют рост грибков, а также оказывают бактерицидное действие, нужно быть крайне осторожными при употреблении этого фрукта.

Многие любят добавлять кусочки цитруса вместе с кожурой в чай для аромата напитка. Этого делать не рекомендуется, так как на кожуру мандаринов и многих других фруктов наносят специальные противогрибковые средства, которые не исчезают с кожуры после обычной промывки водой.