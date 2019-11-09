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Впервые удалось вырастить дышащие легкие вне тела человека

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого им удалось создать технологию выращивания функциональных легких в теле мышей. Это открывает возможности создания органов вне тела человека для последующей трансплантации.

Выращивать органы из стволовых клеток на синтетических каркасах — это не легко, поэтому мы решили применить новую стратегию выращивания легких. Мы стали выращивать орган в теле еще развивающегося животного, чтобы не вызвать у него осложнения, — рассказали ученые.

Сначала в лабораторных условиях специалисты культивировали ткани легкого из донорских стволовых клеток, а затем пересадили их в два типа искусственных эмбрионов мышей.

У первого типа было недостаточно стволовых клеток, когда как вторые просто не могли вырабатывать нужное количество клеток для формирования легких.

После того, как мышам имплантировали клетки, они вытеснили «хозяйские» клетки и образовали полностью функциональные дышащие легкие. Чтобы проверить их работу ученые проверили эксперимент.

Они наблюдали за химерами мышами в течение всей жизни. Тесты показали, что их органы ничем не отличаются от обычных органов.

Теперь команда проверит технологию выращивания легких на более крупных моделях животных.

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