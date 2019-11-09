Какие болезни вызывает бессонница

Недавний опрос показал, что почти половина работающих россиян жалуется на недосып в течение рабочей недели. 47% опрошенных могут выспаться только в выходной день.

Сообщается, что недосып чаще всего возникает из-за стресса на работе или чрезмерной нагрузки на учебе. Среди респондентов оказались и те, кто винит в недосыпе другие причины: 27% опрошенных не высыпаются из-за вечернего просмотра телевизора, а 22% не спят из-за проблем со здоровьем.

Российский сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие проблемы может вызвать бессонница.

Как сообщает news.ru недосып в первую очередь может вызвать социальные проблемы: снижение работоспособности, невнимательность, рассеянность. Невыспавшийся человек менее инициативен в своей работе.

Помимо трудностей на работе у человека могут возникнуть проблемы со здоровьем. Конечно, это не произойдет из-за одной бессонной ночи, но если вы систематически не высыпаетесь, то у вас повышен риск возникновения сахарного диабета, инфаркта, а также болезни Альцгеймера.

Несмотря на то, что функции сна ученым до сих пор непонятны мы знаем, что без сна человек существовать не может. Для человека рекорд без сна — 11 суток. Если человек не спит трое суток, то к слабости добавляется головокружение.

Через пять бессонных дней и ночей начинаются галлюцинации; через семь — он может забыть, как его зовут и где он находится. Далее — смерть.



Как понять, что нужно бежать к врачу?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с бессонницей. Если это происходит редко, и вы понимаете, что причина отсутствия сна объективна, например, кружка крепкого кофе перед сном или ссора с близким человеком, то волноваться не стоит.

Но если бессонница постоянно вас беспокоит, то это повод обратиться к врачу. Сомнолог рассказал, что в норме человек должен засыпать за 15 минут, при этом ночью вполне нормально просыпаться несколько раз, например, чтобы сходить в туалет или выпить воды.

После сна человеку должно требоваться не больше 15 минут, чтобы полностью проснуться и хорошо себя чувствовать.