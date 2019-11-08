Спустя 47 лет NASA приступило к исследованию лунного грунта

Специалисты NASA рассказали, что они вскрыли капсулу с лунным грунтом, хранившуюся 47 лет. Ее доставили на Землю участники лунной миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Сообщается, что лаборатории NASA хранят более 75% доставленных на Землю с Луны образцов в нетронутом состоянии. Грунт не исследуется, так как технологии, способные проанализировать состав реголита, появились лишь недавно.

Мы только сейчас приступаем к изучению этих образцов. Несмотря на то, что программа «Аполлон» уже завершена, она получила продолжение благодаря новым исследованиям, — сообщили специалисты NASA.

Лунный грунт был запечатан в капсулу диаметром 4 сантиметра. С 1972 года капсула, получившая номер 73002, находилась в неподвижном состоянии, чтобы грунт не перемешивался. В ней содержится 430 граммов лунного материала, собранного у края кратера Лара.

Эти образцы с глубины около 20 см, где температура всегда минусовая. Образцы сразу были герметически упакованы. Это их отличает от большинства других образцов, которые просто собирали в сумку. Исследуемый образец интересен так называемыми «летучими» веществами, т. е. веществами, которые испаряются при плюсовой температуре. Прежде всего это вода, но могут быть и другие соединения. Сейчас ученые надеются добраться до лунного южного полюса, где содержание летучих больше, но для начала интересны и образцы и Apollo 17 с экваториальной части Луны, — рассказал «Ридусу» Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, автор блога о космосе «Зелёный Кот».

Вскрытие капсулы происходило в лаборатории внутри специального ящика, пространство которого было заполнено сверхчистым сухим азотом. Сейчас специалисты агентства будут заниматься проведением трехмерной визуализации, масс-спектрометрии, а также тончайшего среза высокого разрешения с помощью микротомии.

Исследования начали проводиться сейчас, так как ученые хотят получить результаты до начала новой лунной миссии, которая запланирована на 2020 год. Это поможет лучше подготовиться к исследованиям.

Второй образец из этой же партии будет распечатан и проанализирован в январе 2020 года.