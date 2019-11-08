ВЦИОМ: 87% россиян готовы помогать полиции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты социологического исследования об отношении россиян к полиции. Согласно этому исследованию, 87% наших сограждан готовы сообщить сотруднику правоохранительных органов подробности ситуации, очевидцами которой они являются, а 72% не откажутся быть понятыми.

Еще 68% опрошенных не видят ничего зазорного в том, чтобы рассказать полицейским о поведении третьего лица, заинтересовавшего органы внутренних дел, 55% респондентов с удовольствием примут участие в задержании преступника, а 47% готовы поучаствовать в охране общественного порядка.

Если десять лет назад 34% граждан страны полагали, что полицейские в России нарушают права человека, то на сегодняшний день так считают всего лишь 16%.

«Сегодня образ полицейского в глазах россиян приобретает скорее положительные черты, все больше граждан декларируют готовность помогать полицейским в случае необходимости. Все больше россиян взаимодействуют со своими участковыми, и среди них положительные оценки работы всей полиции выше. Всё меньше фиксируются случаев нарушения прав граждан со стороны полиции. Трансформация органов МВД продолжается и идёт, как видим, в правильном направлении», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

