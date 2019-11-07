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Чем полезны утренние тренировки натощак

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда специалистов под руководством Рона Эдинбурга провела исследование, в ходе которого выяснила, чем могут быть полезны спортивные занятия утром натощак. Это очень спорная тема, так как масштабно данный вопрос еще не изучался, уточняют специалисты.

Время занятий влияет не только на результат тренировок, но и на показатели здоровья. Особенно это касается людей с проблемами со здоровьем. В новом исследовании ученые особое внимание уделили людям с ожирением.

Мы выяснили, что таким людям больше всего походят ранние утренние тренировки натощак. Так у них увеличивается инсулиновый ответ организма, защищая от развития диабета второго типа, считают ученые.

Речь идет как об интенсивной тренировке, так и об обычной гимнастике. Самое главное в этом вопросе — движение.

Для своего исследования ученые пригласили группу мужчин, страдающих ожирением. Все участники выполняли одинаковые тренировки три раза в неделю. Тренировка состояла из небольшой разминки, и затем участники 50 минут работали на велотренажере.

Но перед началом тренировок мужчин разделили на две группы: первая выполняла тренировку до завтрака, участники из второй — уже после еды.

Спустя пару недель такого режима медики взяли повторный анализ крови у худеющих. Показатели инсулина у мужчин из первой группы заметно улучшились. Это говорило о том, что их организм вырабатывал меньше инсулина, чтобы привести сахар в крови в норму.

Также занятия до завтрака помогали избавиться от калорий вдвое эффективнее, говорится в исследовании.

Несмотря на результаты, мужчины из обеих групп худели примерно одинаково. Утренние тренировки до еды отражались только на показателях инсулина. Это может пригодиться не только для похудения, но и для снижения риска возникновения диабета, — заключили ученые.
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