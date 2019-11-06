Летевший в Италию Airbus А-320 вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Следовавший рейсом в итальянскую Болонью пассажирский самолет Airbus А-320 вынужден был вернуться в Шереметьево.

Как сообщили ТАСС в авиаслужбах, инцидент произошел из-за неисправности закрылок.

«По предварительной информации, у самолета не убрались закрылки, после чего экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Шереметьево», — сказал собеседник агентства.

Лайнер приземлился благополучно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Лондон, вернулся в Шереметьево из-за отказа правого двигателя.

До этого лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре из-за технической неисправности.