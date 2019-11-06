Летевший в Италию Airbus А-320 вернулся в Шереметьево из-за неисправности
- 06 ноября 2019, 22:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Следовавший рейсом в итальянскую Болонью пассажирский самолет Airbus А-320 вынужден был вернуться в Шереметьево.
Как сообщили ТАСС в авиаслужбах, инцидент произошел из-за неисправности закрылок.
«По предварительной информации, у самолета не убрались закрылки, после чего экипаж принял решение выработать топливо и вернуться в Шереметьево», — сказал собеседник агентства.
Лайнер приземлился благополучно, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что Airbus А321 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Лондон, вернулся в Шереметьево из-за отказа правого двигателя.
До этого лайнер авиакомпании Red Wings, совершавший рейс из Москвы в Анталию, экстренно сел в Краснодаре из-за технической неисправности.
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