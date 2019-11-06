В турецком Сиде без вести пропал россиянин

Гражданин России Никита Василевский пропал без вести на турецком курорте Сиде, сообщило в Facebook посольство РФ в Анкаре.

За помощью к российским дипломатам обратилась мать пропавшего мужчины Юлия Коваленко.

Она сообщила, что ее сын бесследно исчез 1 ноября.

Сотрудники дипмиссии в свою очередь запросили помощь у местных компетентных органов. Кроме того, Василевского разыскивают волонтеры из российской диаспоры, говорится в сообщении.

Как рассказала газете «Аргументы и Факты» тетя 25-летнего Василевского Елизавета Кызьюрова, он вырос в Сыктывкаре, а в 16 лет переехал в Германию вместе с матерью. В Турцию молодой человек поехал один и должен был вернуться домой 5 ноября, однако с 1 ноября перестал выходить на связь. С этого же времени он не появлялся в отеле, где остались все его вещи.

По словам Кызьюровой, полиция и туроператор отказались заниматься поисками пропавшего, сославшись на то, что он не является гражданином Турции.