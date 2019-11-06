На пассажира поезда Петербург – Владикавказ напал хорек
- 06 ноября 2019, 21:13
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Пассажир поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владикавказ, подвергся нападению хорька.
Животное искусало 35-летнего мужчину.
В результате у пострадавшего была травмирована кисть, сообщает РЕН ТВ.
Пассажир уже обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту нападения животного.
Как стало известно телеканалу, хорька перевозили в плацкартном вагоне.
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