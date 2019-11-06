На пассажира поезда Петербург – Владикавказ напал хорек

Пассажир поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владикавказ, подвергся нападению хорька.

Животное искусало 35-летнего мужчину.

В результате у пострадавшего была травмирована кисть, сообщает РЕН ТВ.

Пассажир уже обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту нападения животного.

Как стало известно телеканалу, хорька перевозили в плацкартном вагоне.