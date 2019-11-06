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Французскую кинозвезду Катрин Денев госпитализировали с микроинсультом

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Знаменитая французская актриса Катрин Денев перенесла микроинсульт во время съемок фильма Эммануэль Берко De son vivant.

Кинозвезду госпитализировали в Париже, однако ее семья отказалась называть медучреждение, куда доставили актрису.

Родственники 76-летней Денев сообщили, что микроинсульт не отразился на ее двигательных функциях, однако ей потребуется некоторое время на реабилитацию, передает AP.

Катрин Денев известна по фильмам «Дневная красавица», «Шербурские зонтики», «Танцующая в темноте» и «8 женщин».

В январе 2018 года Катрин Денев высказалась против нового «пуританства», вызванного скандалом о сексуальных домогательствах, заявив, что мужчины должны иметь право «свободно обольщать» женщин.

В ноябре 2016 года она выразила желание пожить в России несколько месяцев и сниматься в кино, потому что, по ее словам, когда приезжаешь в страну туристом, ты практически ничего не открываешь для себя, а когда работаешь — очень многое узнаешь.

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