Кипр решил оставить девятерых россиян без «золотых паспортов»

Девять россиян попали в число 26 человек, которых власти Кипра решили лишить «золотых паспортов», полученных в рамках программы «гражданство в обмен на инвестиции».

Как сообщает Bloomberg, без кипрского гражданства могут также остаться восемь камбоджийцев, пять китайцев, два кенийца, один иранец и один малазиец.

По данным агентства, среди них — находящийся в розыске китайско-малайзийский финансист Джо Лоу. Следствие считает его одним из главных организаторов кражи средств из предназначенного для помощи малайзийским гражданам фонда 1MDB. По версии следствия, украденные из фонда 4,5 млрд долларов были потрачены на приобретение картин Моне и Ван Гога, элитной недвижимости, яхт и самолетов, а также на производство фильма «Волк с Уолл-Стрит».

Власти Кипра намерены проверить и владельцев остальных четырех тысяч паспортов, полученных в рамках инвестиционной программы.

Как отмечает «Взгляд», в конце октября власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года.

Программа, позволяющая получить кипрское гражданство за инвестиции в размере от 2 млн евро, действует с 2013 года. В феврале 2019 года было принято решение усилить меры при проверке на благонадежность и ввести дополнительный взнос в размере 150 тысяч евро, пишет издание.

Кроме того, было решено опубликовать имена подавших заявки на кипрское гражданство по инвестиционной программе.