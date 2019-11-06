Полиция Кемерово задержала стрелявшего в адвоката мужчину

В Кемерово сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из пистолета в соучредителя крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Алексея Учителя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, злоумышленник, выстреливший в вышедшего из здания коллегии адвоката, попытался скрыться, однако был задержан охранником организации и ставшим очевидцем произошедшего сотрудником охранно-конвойной службы, у которого был выходной.

Источник в правоохранительных органах региона рассказал агентству, что пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением в грудь и находится в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что «Регионсервис» представляет интересы крупных промышленных компаний в Кузбассе в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, а также осуществляет защиту обвиняемых по уголовным делам экономической направленности.