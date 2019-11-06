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Замглавы ФСИН рассказал о способах доставки наркотиков заключенным

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Запрещенные вещества доставляют в места лишения свободы не только коты.

Как рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» замглавы ведомства Валерий Максименко, для передачи наркотиков заключенным используются также собаки, обезьяны, голуби и другая живность.

«Пути доставки наркотиков в места лишения свободы — это головная боль во всем мире», — заявил он в интервью.

По его словам, в последнее время для доставки подобного груза стали использовать дроны. Для их обнаружения и блокировки сотрудники ФСИН применяют специальную технику. «Мы их глушим и сажаем», — пояснил Максименко.

Он добавил, что в Канаде и в Великобритании с помощью беспилотников доставляли заключенным не только наркотики, но и оружие. Поэтому российские технологии представляют интерес за рубежом, отметил замглавы ФСИН.

Ранее сообщалось, что сотрудники колонии № 10 в Татарстане предотвратили попытку доставки наркотиков на территорию исправительного учреждения, поймав кошку с ошейником, внутри которого, предположительно, находился гашиш.

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