Эксперт усомнился в объективности опроса «Левада-центра» о переменах в РФ

«Левада-центр» опубликовал результаты нового социологического исследования, проведенного совместно с Московским центром Карнеги. Согласно этому исследованию, 59% граждан России выступают за решительные перемены в стране.

При этом результаты прошлого аналогичного исследования, проведенного всего неделю назад, говорили совершенно о противоположном. По данным старого опроса, 52% россиян полагают, что в целом дела в РФ идут в правильном направлении. Данный показатель стал самым высоким за последние несколько лет.

Президент консалтингового агентства Bakster-group, политолог Дмитрий Гусев считает последнее исследование «Левада-центра» носящим манипулятивный характер. Данный опрос, по мнению эксперта, направлен исключительно на подогрев радикальных протестных настроений среди российского населения.



Последнее исследование, на мой взгляд, является заказным. И если «Левада-центр» признан Минюстом иностранным агентом, то я не исключаю, что заказчики могут находиться за рубежом. Известно, что «Левада-центр» получает финансирование от структур, аффилированных с Министерством обороны США. Есть еще целый ряд университетов и исследовательских центров, которые оплачивают деятельность «Левады», — заявил Гусев в интервью «Ридусу».

«Левада-центр» получил статус НКО-иностранного агента в 2016 году. По данным Минюста, в этом году организация получила от немецкого Фонда имени Фридриха Эберта более 1,7 миллиона рублей, передает ИА REGNUM.

Ранее ряд российских экспертов и политиков потребовали от правоохранительных органов проверить деятельность Фонда имени Фридриха Эберта, поскольку именно эта структура якобы финансировала поездку школьника Николая Десятниченко, который назвал солдат Вермахта, воевавших под Сталинградом, «невинно погибшими людьми».