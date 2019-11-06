«У детей нет острой необходимости в гаджетах»: ученые против смартфонов

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, как современные гаджеты влияют на мозг детей.

Для этого использовали аппараты МРТ, с помощью которых можно было отследить даже минимальные изменения в работе мозга.

Нашей главной задачей было выяснить, как отличается белое вещество мозга у дошкольников, которые ежедневно проводят время с гаджетами, от детей, которые редко пользуются смартфонами, — рассказали авторы исследования.

Напомним, специалисты ВОЗ считают, что несмотря на негативное отношение родителей и педагогов к гаджетам, они должны быть в жизни ребенка. Дети могут смотреть мультики, видео или играть в игры на планшете, но только после 2 лет и строго не более 1 часа в день.

Чем позже ребенок получит в руки гаджеты, тем быстрее у него будет проходить естественное развитие, которое не нуждается в дорогих современных игрушках или смартфонах.

С этим утверждением согласны и американские специалисты. Исследование МРТ показало, что постоянное и длительное использование гаджетов сильно влияет на неокрепший детский мозг.

Ученые отметили, что в исследовании приняло участие 47 детей, и с точки зрения МРТ-исследования это очень достойная и масштабная выборка.

Перед началом исследования ученые опросили родителей детей. Их спрашивали, сколько времени их дети проводят с гаджетами, контролируют ли они время, а также какими приложениями пользуются дети. После чего детям провели МРТ и попросили пройти несколько стандартных тестов на уровень IQ.

Как и ожидалось, дети, которые больше всех пользовались гаджетами, имели низкие результаты в когнитивных тестах, а также их структура мозга была иной, нежели у участников, не использующих гаджеты в повседневной жизни.