Эксперт перечислил заслуги Сергея Шойгу перед армией

В течение последних семи лет Министерству обороны удалось вернуть доверие и любовь народа к армии. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков, подводя промежуточные итоги работы главы военного ведомства Сергея Шойгу, который был назначен на этот пост 6 ноября 2012 года.

По мнению Цветкова, пройдя развал и хаос 90-х, Вооруженные силы РФ «вновь гордо несут свое имя, причем как внутри страны, так и на международной арене».

«За этим стоит кропотливый труд руководителей и исполнителей, командиров и подчиненных. За семь лет Министерству обороны удалось достигнуть серьезных прорывов. Это в полной мере касается всех сфер военной жизни — тут и повышение боеготовности и боеспособности войск, и совершенствование системы управления Вооруженными силами, и перевооружение армии и флота, и совершенствование и повышение эффективности системы военного образования», — отметил эксперт.

Цветков добавил, что не менее важной победой, связанной с периодом руководства Сергея Шойгу, является решение социально-бытовых вопросов военнослужащих.

Речь идет о качественном улучшении быта военнослужащих, в том числе по призыву, о принципиально новом подходе к решению вопросов медицинского обеспечения и полном решении застарелой проблемы обеспечения военнослужащих и членов их семей жильем, — сказал наш собеседник.

Еще с приходом Шойгу Министерство обороны стало максимально открытым для общества, уверен Антон Цветков.

«Прозрачность приобрели все стороны жизнедеятельности Вооруженных сил, за исключением только тех, которые связаны с вопросами сохранения государственной тайны. Подтверждением всему этому является резко возросшее количество молодых ребят с готовностью идущих служить в армию и поступающие в военные учебные заведения», — заключил эксперт.