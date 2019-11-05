Звонок Путину помог онкобольной встретиться перед смертью с братом

После звонка на горячую линию президенту России Владимиру Путину исполнилось предсмертное желание неизлечимо больной 19-летней жительницы Челябинской области Вилены Исламовой.

Она смогла встретиться с братом, проходившим в это время службу в армии.

Как рассказала РИА Новости председатель совета регионального благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Евгения Майорова, девушка, страдавшая лейкозом с 14 лет, узнала после пятилетнего лечения, что дни ее сочтены, и захотела перед смертью увидеть своего брата.

Чтобы его отпустили к сестре на несколько дней из воинской части, расположенной в другом регионе России, отец Вилены дозвонился 4 октября на горячую линию главы государства и попросил президента выполнить желание дочери. В результате брату девушки дали 10-дневный отпуск, чтобы он смог повидаться с сестрой.

«Он приехал к сестре, пробыл у нее дней шесть — остальные дни заняла дорога», — сказала собеседница агентства. Она добавила, что в субботу, 2 ноября, уже после отъезда брата к месту службы, Вилены Исламовой не стало.