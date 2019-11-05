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В Адыгее нашли тело школьницы, которую могли убить из-за телефона

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Найдено тело пропавшей в конце мая ученицы майкопского лицея № 34.

Предположительно, она была убита из-за ее телефона, сообщили РИА Новости в республиканском СУ СК.

Масштабные обыски, в которых наряду с силовиками участвовали более 200 волонтеров, оказались безрезультатными. И только сегодня, 5 ноября, стало известно о задержании предполагаемого убийцы, 47-летнего местного жителя, который уже начал давать признательные показания.

Как рассказал агентству уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин, уже имеющий судимость за убийство подозреваемый, встретил школьницу у реки, а мотивом преступления мог послужить ее мобильный телефон.

В СУ СК по Адыгее подтвердили, что тело девушки найдено.

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