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Три несовершеннолетние девочки забеременели в челябинском детдоме

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© depositphotos.com

© depositphotos.com

В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы.

В связи со случившимся директору учреждения был объявлен выговор за слабую воспитательную работу, сообщила URA.RU начальник управления соцзащиты муниципалитета Ольга Янина.

«Мы же понимаем, что рано забеременели, — сказала она изданию. — Но раз так получилось, будем помогать, воспитывать».

По ее словам, будущие отцы детей двух незамужних девочек уже написали заявления директору с просьбой разрешить заключить брак.

Чиновница также заверила, что девочкам оказывается консультативная и материальная помощь.

Янина уточнила, что забеременели 17-летняя и две 16-летние воспитанницы детдома. У старшей из них роман со студентом четвертого курса техникума. Одна из 16-летних девочек забеременела от 23-летнего местного жителя, а вторая уже вышла замуж за 18-летнего воспитанника этого же детдома, который сейчас учится в техникуме.

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