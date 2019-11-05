найти ×
   
  • USD
    63.25
  • EUR
    70.42
СохранитьСохранено0
×

1014132

В Тобольске заведено уголовное дело на похитительницу очень дорогого кота

Small f1a6d446e0
© 72.мвд.рф

© 72.мвд.рф

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы села Алымка Уватского района, которая похитила кота стоимостью 55 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте УМВД по Тюменской области, в полицию с заявлением о пропаже кота породы британская короткошерстная обратился мужчина 1987 года рождения.

По его словам, он приобрел домашнего питомца за 55 тысяч рублей, но так как у его детей оказалась аллергия на шерсть, ему пришлось отвезти кота на работу. Там заботу о животном взяли на себя сотрудники организации.

Оперативники установили по записям с камеры видеонаблюдения, что кота похитила неизвестная женщина, которая зашла в сторожевую комнату, расположенную на территории организации. Вместе с животным она скрылась на автомобиле.

Следователям удалось установить личность подозреваемой и место ее проживания. После того как стражи порядка вышли с ней на связь, она согласилась приехать в город и добровольно отдала кота. Женщина призналась, что похитила его, так как он ей очень понравился. Свою вину она признала.

Кот по кличке Веня возвращен законному владельцу, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
108588читать позжечитаю позже
Политика
Интервью с Поклонской: о реформе пенсии, сенаторах США в Думе и Николае II
27122566читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

12033942читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

5135619читать позжечитаю позже