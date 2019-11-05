В Тобольске заведено уголовное дело на похитительницу очень дорогого кота

В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы села Алымка Уватского района, которая похитила кота стоимостью 55 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте УМВД по Тюменской области, в полицию с заявлением о пропаже кота породы британская короткошерстная обратился мужчина 1987 года рождения.

По его словам, он приобрел домашнего питомца за 55 тысяч рублей, но так как у его детей оказалась аллергия на шерсть, ему пришлось отвезти кота на работу. Там заботу о животном взяли на себя сотрудники организации.

Оперативники установили по записям с камеры видеонаблюдения, что кота похитила неизвестная женщина, которая зашла в сторожевую комнату, расположенную на территории организации. Вместе с животным она скрылась на автомобиле.

Следователям удалось установить личность подозреваемой и место ее проживания. После того как стражи порядка вышли с ней на связь, она согласилась приехать в город и добровольно отдала кота. Женщина призналась, что похитила его, так как он ей очень понравился. Свою вину она признала.

Кот по кличке Веня возвращен законному владельцу, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.