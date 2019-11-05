Назначен новый посол России в Великобритании
- 05 ноября 2019, 17:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Как сообщает РИА Новости, Андрей Келин родился в 1957 году. С 2015 года он возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ. До этого Келин занимал должность постпреда России при ОБСЕ в Вене и руководил Четвертым департаментом стран СНГ в МИД РФ.
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