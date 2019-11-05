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Назначен новый посол России в Великобритании

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© youtube.com

© youtube.com

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Как сообщает РИА Новости, Андрей Келин родился в 1957 году. С 2015 года он возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ. До этого Келин занимал должность постпреда России при ОБСЕ в Вене и руководил Четвертым департаментом стран СНГ в МИД РФ.

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