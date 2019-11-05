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Авиадебошира приговорили в Оренбурге к двум годам лишения свободы

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© youtube.com

© youtube.com

Гражданин Азербайджана, устроивший дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Оренбург — Москва, был признан виновным в хулиганстве и публичном оскорблении представителя власти.

Оренбургский районный суд приговорил его к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

«Взыскано в пользу „Аэрофлота“ 34 259 рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением», — сказал собеседник агентства.

Примечательно, что судебное разбирательство длилось почти два месяца.

Как отмечает ТАСС, 11 марта 2019 года один из пассажиров лайнера, следовавшего рейсом Оренбург — Москва, устроил дебош на борту, ругался и мешал работе экипажа. Полицейские, вызванные командиром воздушного судна, сняли нарушителя с рейса. Пока его доставляли в отдел, мужчина оказывал сопротивление и нецензурно выражался в адрес стражей порядка.

Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее, как 37-летний дебошир отказывается выполнять требования сотрудников полиции.

«Ридус» также писал о том, что жителя столицы, который устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в якутский город Мирный, суд приговорил к штрафу в размере 320 тысяч рублей.

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