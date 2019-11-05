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«Как в Гарри Поттере»: шахматная доска с ИИ сама перемещает фигуры

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Разработчики стартапа Infivention представили новинку — шахматную доску с искусственным интеллектом, которая сама перемещает фигуры. Что-то подобное мы видели в фильме «Гарри Поттер», только здесь никакой магии, шутят разработчики.

Шахматными фигурами управляет искусственный интеллект, который сможет поиграть с вами в настоящую игру. Помимо шахмат, на доске можно сыграть в шашки.

Конечно, уже давно существуют онлайн-игры, где программа играет с вами, как настоящий игрок. Но то происходит в виртуальном мире, а мы создали настоящую игровую доску и фигурки, в которые можно играть реально, рассказали разработчики.

Это может понравиться одиноким людям, пенсионерам или игрокам, которые готовятся к шахматным турнирам. Искусственный интеллект (ИИ) умеет самостоятельно подбирать уровень мастерства под игрока, поэтому у вас всегда будет достойный соперник.

Если ваши навыки улучшаются, то и ИИ не сдает позицию.

Игровые консоли выпускаются в двух вариантах Neo и Swap. Первый представляет собой стандартную сетку квадратов размером 64×64, каждый размером около 3,8 см, с самой высокой фигурой — королем — размером 6,3 см.

Все фигуры, как и в большинстве шахматных наборов, сделаны из черного дерева и камня.

Во втором варианте, Swap, доска представляет собой сетку с большим количеством квадратов — на ней можно также играть в шашки.

Сообщается, что стоимость шахматных досок с ИИ будет начинаться от 149 долларов.

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