Обвинившая Трампа в изнасиловании журналистка подала на него в суд

Американская журналистка Джин Кэррол, обвинившая в своих мемуарах президента США Дональда Трампа в совершенном над ней более 20 лет назад сексуальном насилии, подала на него в суд за нанесенный ущерб своей репутации.

Как сообщает NBC, в своем иске о защите чести и достоинства Кэррол утверждает, что реакция главы государства на обвинения в изнасиловании нанесло ущерб ее репутации.

По словам истицы, Трамп назвал ее обвинения ложными, заявив, что никогда не встречал журналистку, и предположил, что с помощью нападок на президента она пытается продать свою новую книгу.

Кэррол утверждает, что слова президента «нанесли ей эмоциональную боль и страдания, а также причинили существенный профессиональный ущерб и навредили ее репутации».

В итоге журналистка потребовала от Трампа отказаться от своих заявлений и выплатить ей компенсацию за причиненный ущерб. «Хотя я больше не могу призвать Дональда Трампа к ответственности за то, что он изнасиловал меня больше 20 лет назад, я могу требовать ответа за ложь», — приводит телеканал слова истицы.

Пресс-секретарь Белого дома назвала иск журналистки «пустышкой». По словам Стефани Гришэм, книга не принесла Кэррол большого дохода, и теперь она пытается заработать другим способом.

Как сообщал «Ридус», в журнале New York Magazine был опубликован отрывок книги Кэррол, в котором она вспоминает о событиях, произошедших 23 года назад в магазине Bergdorf Goodman на Пятой авеню в Нью-Йорке. По словам журналистки, известный во всем мире миллиардер попросил ее помочь ему выбрать подарок для девушки. В отделе нижнего белья, Трамп заманил Кэррол в примерочную, где и совершил насильственные действия.