Пропавшая пять дней назад в Нижнем Новгороде девушка найдена мертвой
- 04 ноября 2019, 22:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ходе поисков в лесополосе было обнаружено тело 21-летней Юлии Розовой, пропавшей в Нижнем Новгороде более пяти суток назад, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.
В среду, 30 октября, в 03:30 девушка ушла в неизвестном направлении из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма и бесследно исчезла.
По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.
«При осмотре тела следователи видимых повреждений криминального характера не обнаружили», — сказал собеседник агентства.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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