Пропавшая пять дней назад в Нижнем Новгороде девушка найдена мертвой

В ходе поисков в лесополосе было обнаружено тело 21-летней Юлии Розовой, пропавшей в Нижнем Новгороде более пяти суток назад, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

В среду, 30 октября, в 03:30 девушка ушла в неизвестном направлении из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма и бесследно исчезла.

По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

«При осмотре тела следователи видимых повреждений криминального характера не обнаружили», — сказал собеседник агентства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.