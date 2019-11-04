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Пропавшая пять дней назад в Нижнем Новгороде девушка найдена мертвой

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В ходе поисков в лесополосе было обнаружено тело 21-летней Юлии Розовой, пропавшей в Нижнем Новгороде более пяти суток назад, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.

В среду, 30 октября, в 03:30 девушка ушла в неизвестном направлении из дачного дома в садовом товариществе поселка Березовая Пойма и бесследно исчезла.

По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

«При осмотре тела следователи видимых повреждений криминального характера не обнаружили», — сказал собеседник агентства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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