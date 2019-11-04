Госдеп США выплатит $20 млн за сведения о пропавшем в Иране экс-агенте ФБР

За информацию о пропавшем в Иране в 2007 году бывшем агенте ФБР Роберте Левинсоне объявлено вознаграждение в размере 20 миллионов долларов, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, вознаграждение предложено в рамках программы Госдепа США «Вознаграждение за справедливость».

Упомянутая сумма обещана за сведения, с помощью которых можно будет безопасно определить местонахождение Левинсона, а затем вернуть его на родину, приводит РИА Новости слова Помпео.

По данным Госдепа, среди всех американцев, ставших заложниками, Левинсон удерживается в плену наиболее продолжительное время.

Гражданин США Роберт Левинсон, которому на тот момент было 60 лет, исчез в районе иранского острова Киш в марте 2007 года. Ранее он работал в ФБР и являлся сотрудником управления по борьбе с наркотиками.

Власти США считают, что Левинсона арестовали правоохранительные органы Ирана, однако Тегеран отрицает свою причастность к исчезновению американца, пишет РИА Новости.

По сообщению американских СМИ, Левинсон работал на американскую разведку и был направлен в Иран по спецзаданию. В 2012 году ФБР объявило за информацию о нем вознаграждение в размере одного миллиона долларов, а в 2015-м повысило эту сумму до 5 миллионов.

В начале 2016 года ФБР открыло в Facebook страницу на персидском языке, чтобы получить информацию о местонахождении Левинсона.

В июле 2019 года российский бизнесмен Олег Дерипаска сообщил, что по просьбе американских спецслужб он потратил более 20 миллионов долларов собственных средств на проведение операции по освобождению бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, похищенного в Иране в 2007 году во время выполнения задания ЦРУ. Просьбу профинансировать спасательную операцию российскому предпринимателю в 2009 году озвучил сотрудник ФБР Эндрю Маккейб, который позже стал исполняющим обязанности директора Бюро.

