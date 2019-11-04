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За производство и оборот сухого алкоголя будут штрафовать

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© мвд.рф

© мвд.рф

В России введена административная ответственность за производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции.

Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, штраф для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена и конфискация произведенной продукции.

Подобные правонарушения будут рассматривать суд, Роспотребнадзор и органы, осуществляющие госконтроль в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, в январе 2019 года вступили в силу поправки в законодательство, запрещающие так называемый «сухой алкоголь», предназначенный для получения продукции в жидком виде и содержащего в своем составе более 0,5% этилового спирта.

Как сообщал «Ридус», в 2015 году Роспотребнадзор запретил продажу в России американской «сухой водки» Palcohol, признав ее потенциально опасной для здоровья.

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