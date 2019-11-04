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При падении лифта в роддоме в Петербурге серьезно пострадали двое рабочих

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Во время проведения ремонтных работ в роддоме в Невском районе Санкт-Петербурга с 3-го этажа упал в шахту грузовой лифт с двумя рабочими.

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

«Пострадавшие осматриваются врачами скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели.

Как стало известно РЕН ТВ, пострадавшие доставлены в реанимацию. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а второй — в тяжелом.

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