При падении лифта в роддоме в Петербурге серьезно пострадали двое рабочих
- 04 ноября 2019, 19:44
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время проведения ремонтных работ в роддоме в Невском районе Санкт-Петербурга с 3-го этажа упал в шахту грузовой лифт с двумя рабочими.
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
«Пострадавшие осматриваются врачами скорой помощи», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают спасатели.
Как стало известно РЕН ТВ, пострадавшие доставлены в реанимацию. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а второй — в тяжелом.
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