При падении лифта в роддоме в Петербурге серьезно пострадали двое рабочих

Во время проведения ремонтных работ в роддоме в Невском районе Санкт-Петербурга с 3-го этажа упал в шахту грузовой лифт с двумя рабочими.

Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

«Пострадавшие осматриваются врачами скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели.

Как стало известно РЕН ТВ, пострадавшие доставлены в реанимацию. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, а второй — в тяжелом.