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В результате лобового столкновения под Дмитровым погибли два человека

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© YouTube

© YouTube

В автомобильной аварии, произошедшей неподалеку от подмосковного Дмитрова, погибли два человека, еще двое получили ранения.

Как сообщили «360» в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 84-м километре автодороги Москва — Дубна около 16:50.

Легковые автомобили Shevrolet и BMW совершили лобовое столкновение.

В ведомстве уточнили телеканалу, что на месте аварии действует ограничение. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднения наблюдаются на трассе при движении в обе стороны. Трехкилометровая пробка образовалась при следовании в сторону Москвы.

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