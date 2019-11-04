В результате лобового столкновения под Дмитровым погибли два человека
- 04 ноября 2019, 18:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В автомобильной аварии, произошедшей неподалеку от подмосковного Дмитрова, погибли два человека, еще двое получили ранения.
Как сообщили «360» в региональном управлении МВД, ДТП произошло на 84-м километре автодороги Москва — Дубна около 16:50.
Легковые автомобили Shevrolet и BMW совершили лобовое столкновение.
В ведомстве уточнили телеканалу, что на месте аварии действует ограничение. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», затруднения наблюдаются на трассе при движении в обе стороны. Трехкилометровая пробка образовалась при следовании в сторону Москвы.
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