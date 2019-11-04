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Асмус пожаловалась на травлю в Сети из-за эротической сцены в «Тексте»

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© Сергей Карпухин/ТАСС

© Сергей Карпухин/ТАСС

Популярная актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram о том, что после выхода на экраны фильма «Текст», в котором она снялась в эротической сцене, в Сети началась ее травля.

«Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой», — приводит Асмус призывы ее злопыхателей.

По словам актрисы, пользователи Сети «объединяются в кланы и создают хейтерские секты», а также придумывают истории и делают вбросы в прессу, чтобы всячески навредить ей и ее супругу Гарику Харламову, резиденту Comedy Club.

Между тем, как сообщает РЕН ТВ, Харламов спокойно отнесся к съемкам эротической сцены с участием его жены, отметив, что это есть в сюжете книги и фильм далеко не только об этом.

Ранее «Ридус» писал о том, что Асмус оказалась в центре еще одного скандала после того, как ее лицо обнаружили на надгробии. Это произошло по вине ритуального агентства, которое использовало фото актрисы на образце могильного памятника. Именно этот образец был представлен на отраслевой выставке «Некрополь — Tanexpo 2019» на ВДНХ.

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