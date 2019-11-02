Четыре года назад, 29 октября, в России появилось движение «Юнармия». На сегодня это одна из крупнейших молодежных патриотических организаций, которая объединяет более 300 тысяч школьников.

Идея создания огромного патриотического движения для подростков принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу. Формированием школьных юнармейских отрядов занимаются учителя в сотрудничестве с районными и региональными штабами организации. Над всем этим стоит федеральный штаб «Юнармии», подчиненный Министерству обороны РФ. В главном штабе разрабатываются план, правила и стратегия «Юнармии».

Министр обороны РФ Сергей Щойгу на форуме «Юнармии». © vk.com

«Ридус» пообщался с экспертами и выяснил, какую пользу «Юнармия» приносит современным российским школьникам и обществу в целом.

Прививка от эгоизма

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко полагает, что «Юнармия» играет немаловажную роль в борьбе за молодые умы.

«Сегодня важно воспитывать в школьниках патриотизм и любовь к Родине. В этом плане стоит отметить, что „Юнармия“ стала самым массовым движением в среде школьников. Даже в двух школах при российских посольствах за рубежом созданы свои отряды „Юнармии“. Это весьма полезная инициатива. Те смыслы, которые она прививает подрастающему поколению, имеют, на мой взгляд, высокую ценность», — пояснил Коротченко в интервью «Ридусу».

Председатель общероссийского движения «Сильная Россия», член общественного совета Министерства обороны РФ Антон Цветков считает «Юнармию» первой в постсоветский период удачной попыткой создания в стране массовой детско-юношеской патриотической организации.

Самая основная польза — «Юнармия» заполнила вакуум, который образовался после развала Советского Союза в сфере внешкольного воспитания молодежи. Подростков сегодня воспитывает и формирует улица и интернет, увы. В семье по различным объективным и субъективным причинам воспитанию уделяют недостаточно внимания, школа от воспитательной составляющей отказалась вообще. В этой ситуации «Юнармия» может и уже активно берет на себя воспитательную функцию, — уверен Цветков.

«Здесь мальчишки и девчонки, возможно, впервые в жизни, могут почувствовать себя частью большой и сплочённой команды, узнать, что такое товарищество, взаимовыручка, чувство локтя. Ведь всё это очень немаловажно для современной жизни. Наше общество зачатую живет по принципам „каждый за себя“ и „моя хата с краю“. Так вот „Юнармия“ — хорошая прививка для молодежи от такого подхода к жизни», — добавил эксперт.



«Замена дурного адреналина на здоровый»

Цветков отметил, что «Юнармия» также играет огромную роль в решении проблем с воспитанием так называемых трудных подростков. Для этих ребят, заметил эксперт, оказаться в «Юнармии» — настоящее спасение от «активности со знаком минус».

«Кто чаще всего попадает в категорию трудных подростков? Жизнь показывает, что это самые активные, ищущие новых впечатлений, адреналина, обладающие лидерскими качествами и чувством обостренной справедливости, максималисты. Для таких ребят оказаться в рядах „Юнармии“ — это спасение от подъездов, подворотен и криминальных субкультур. Научиться обращаться с оружием, прыгать с парашютом, ходить в походы, участвовать в поисковом движении, изучать военную историю, развиваться творчески и физически, а также многое другое — все эти возможности даёт юнармейское движение. Если нужно заменить дурной подростковый адреналин на здоровый и созидательный, то лучше места и коллектива не найти», — рассказал Антон Цветков.



«Единственное, „Юнармия“ не должна восприниматься обществом как организация, предназначенная исключительно для трудных подростков, — дополнил Цветкова Игорь Коротченко. — Ведь это движение, объединяющее абсолютно всех школьников и помогающее им готовится ко взрослой жизни. Среда юнармейцев формирует здоровые ценности и воспитывает юных патриотов».

Мировая практика

Идея создания военизированного молодежного движения далеко не нова. Первой такой организацией считается движение скаутов, которое зародилось в Великобритании в начале XX века. Его основателем является полковник Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл.

В 1899 году во время англо-бурской войны полковник попал в крупный переплет. Многочисленная армия буров осадила крепость Мафекинг, где Баден Пауэлл был комендантом. У Роберта в гарнизоне насчитывалось всего около тысячи солдат. Из-за недостатка бойцов полковнику пришлось организовывать вспомогательную воинскую часть из местных мальчишек. Они-то и стали первыми скаутами. Ребята занимались разведкой и доставляли донесения через позиции противника. Полковник поразился тому, что подростки воевали не хуже взрослых, отличались отвагой, исполнительностью и смекалкой. Благодаря детям Баден Пауэлл смог продержаться с маленьким гарнизоном 207 дней, пока не подошло подкрепление.



Вернувшись в Англию, полковник зарегистрировал в 1907 году движение скаутов. Миссией этой организации стало развитие в детях стремления быть полезными другим людям и беречь природу. К 1909 году в Англии уже насчитывалось 14 тысяч скаутов.

Сегодня членами Всемирной организации скаутского движения считают себя миллионы подростков во всех уголках планеты. Скауты получают поддержку со стороны правительственных кругов США, Евросоюза и других государств.