Названо безопасное время использования гаджетов для подростков

Российские ученые из РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько времени подростки могут проводить в компьютере и смартфоне без вреда для здоровья.

Медики проанализировали медицинские карты молодежи, а также провели опрос, в котором поинтересовались, сколько времени участники «сидят в телефоне».

Мы выяснили, что три часа в день — это самое безопасное время, которое подросток может провести у экрана смартфона или компьютера. Не стоит забывать, что не нужно смотреть в экран 3 часа без перерыва. Советуем каждые 15−20 минут делать небольшие паузы, — говорят исследователи.

Исследование показало, что если подростки тратили на это больше 3 часов в день, то они были подвержены риску развития физических отклонений.

В список этих отклонений вошли близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата, так как постоянное взаимодействие с телефоном или компьютером предполагает малоподвижный образ жизни.

Время за гаджетами также отражалось на ИМТ: чем больше времени подростки проводили в Сети, тем большую массу тела они имели.

Также мы выяснили, что частое использование наушников увеличивает вероятность заболеваний органов слуха. Это касается тех, кто постоянно слушает музыку или смотрит видео в наушниках, — заключили специалисты.