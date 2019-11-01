Юристы оспорили заявление Соболь о победе над «Конкордом» и «ВИТО-1»

Юристы раскритиковали соратницу Алексея Навального Любовь Соболь за искажение фактов относительно решения Мещанского суда Москвы по иску к компаниям «Конкорд» и «ВИТО-1», которые, как известно, поставляют питание в школьные и дошкольные образовательные учреждения.

В минувший четверг Мещанский суд обязал «Конкорд» и «ВИТО-1» выплатить компенсации морального вреда семьям детей, заболевших в декабре прошлого года.

Любовь Соболь утверждает, что пострадавшие дети отравились едой в школьных столовых. При этом, согласно результатам эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, причинно-следственная связь между деятельностью комбинатов питания и заболеваниями школьников отсутствует. Специалисты взяли анализы у пострадавших, сотрудников предприятий, обследовали производства и пищеблоки учебных заведений, но обнаружить единый источник заражения у них не получилось. Значит, никаких оснований для признания вины «Конкорда» и «ВИТО-1» пока нет. Судебное разбирательство, очевидно, будет продолжено.

Однако Любовь Соболь уже поспешила объявить своей аудитории о полной и безоговорочной победе над комбинатами питания.

Юрист Владислав Каленский, комментируя ситуацию, назвал процесс против «Конкорда» одним из самых разгромных дел Соболь.

«Компания оказалась невиновной. Нет ни одного прямого доказательства, в результате чего сумма компенсации была, между прочим, снижена в несколько раз», — заметил Каленский.

«Считаю совершенно необоснованным, что суд взыскал компенсацию с „Конкорда“, так как его вина не была доказана. Соболь не смогла предъявить никаких реальных доказательств его вины», — поддержал Каленского адвокат Константин Поздняков.



Юрист компании «ВИТО-1» Евгения Сонина тоже ранее заявляла, что решение Мещанского суда о выплате компенсаций совершенно безосновательно.

Пользователи социальных сетей также удивились словам Соболь о победе над «Конкордом» и «ВИТО-1».

Некоторые полагают, что Соболь намеренно искажает факты, дабы ввести общественность в заблуждение.

Незадолго до этого арбитражный суд Москвы удовлетворил иск поставщика питания «Московский школьник» к Любови Соболь, ФБК и Алексею Навальному. Таким образом, компания добилась компенсации в размере 88 миллионов рублей за расследование Соболь и Навального об антисанитарии на производстве, которое теперь признано судом клеветническим.