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Телескоп TESS нашёл экзопланету, нарушающую законы астрономии

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NASA

© NASA

Руководители космических миссий из Института астрофизики и космических наук рассказали, что телескоп TESS обнаружил экзопланету, состояние которой вызывает большие вопросы с точки зрения науки.

С помощью данных, собранных телескопом, и метода астросейсмологии ученые изучали двух красных гигантов: HD 212771 и HD 203949, в системе которых есть несколько экзопланет. Одна из них и вызвала обсуждение специалистов.

Небольшая экзопланета, расположенная недалеко от HD 203949, согласно всем расчетам, должна была уже погибнуть, но она все еще не уничтожена.

В ходе исследования специалисты рассматривали колебания звезд, что позволило установить физические характеристики объектов, в том числе массу, размеры и возраст. В этом ученым особенно пригодились данные, собранные телескопом TESS.

«Вечная» экзопланета, находящаяся в системе красного гиганта HD 203949, вероятно, тесно связана со звездой. Для ученых стало неожиданным, что некоторые звезды и их планеты не только формируются, но и эволюционируют вместе.

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