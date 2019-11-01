Вакцина от туберкулеза показала свою эффективность

Ученые рассказали об успехе последней версии вакцины от туберкулеза. Недавно она проходила испытания в Африке и показала свою эффективность, отмечают медики.

Сейчас мы готовимся к третьей фазе испытаний, во время которой постараемся подтвердить полученные ранее результаты на более широкой выборке, — говорят исследователи.

Если и эти испытания пройдут успешно, вакцина от туберкулеза появится уже через 7—10 лет.

Медики пояснили, что туберкулез — это еще не вымершая болезнь, как ошибочно считают многие. Несмотря на то, что существует эффективное лечение туберкулеза, миллионы людей во всем мире погибают от этого заболевания.

Также существует вакцина БЦЖ, но она не так действенна, как хотелось бы. Если для детей она еще более-менее эффективна, то взрослых она защищает плохо, рассказывают медики. Также она не может защитить носителей закрытой формы болезни.

Недавнее исследование, которое проводилось в странах Африки южнее Сахары в течение нескольких лет, показало, что эффективность новой вакцины составляет больше 50%.

В исследовании приняло участие 3500 человек, включая детей от 3 лет. Участников разделили на две группы: в одной пациентам давали плацебо, в другой — вакцину.

В первой группе ученые выявили 26 новых случаев активного туберкулеза, а во второй всего 13.

Эффективность препарата оказалась 50%. Да, вакцина не может обеспечить полную защиту, но даже эти 50% могут спасти тысячи жизней. Конечно, мы продолжим дорабатывать наш препарат, чтобы увеличить его эффективность, — отмечают исследователи.

В ходе испытаний также удалось впервые защитить от туберкулеза взрослых людей с закрытой формой заболевания. Побочных эффектов у вакцины выявлено не было.