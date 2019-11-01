Артисты из 75 стран мира исполнят в Москве военные песни в День Победы

Музыкальные коллективы из 75 стран мира исполнят военные песни в Москве во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк», Народный артист СССР Василий Лановой.

«Мы планируем 9 мая собрать творческие делегации 75 стран и соединить их на одной из центральных площадок Москвы на сцене. Мы хотели бы вместе с потомками участников антигитлеровской коалиции и антифашистского движения спеть наши любимые военные песни», — цитирует Ланового ТАСС.

Напомним, что «Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Международный пресс-секретарь движения Светлана Конев отметила, что акция проходит не только в России, но и за границей. В 2019 году к шествию в зарубежных странах присоединились 850 тысяч человек.

Может быть, для России эта цифра не очень большая, но для меня огромная, потому что из маленьких ручейков собирается огромное море, — сказала Конев.

Она добавила, что к 75-летию Победы «Бессмертный полк» планирует запустить международную медиаплощадку, на которой соберут воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне, фотографии, архивные документы, а также интервью с военными экспертами и ветеранами.

«В настоящее время появилось много желающих переписать историю. И сейчас, когда память о Великой Отечественной войне и ее события уходят так далеко, у нас получается разрыв памяти. Мы считаем, что одним из средств распространения исторической истины может стать международный портал», — приводит РИА Новости высказывание сопредседателя движения «Бессмертный полк» Сергея Макарова.

