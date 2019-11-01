Студенты-медики XIX века тайно похищали трупы для хирургической практики

Команда археологов обнаружила 115 фрагментов костей, захороненных во дворе 200-летнего дома в Абердине, Шотландия. Это были бы самые обычные останки, если бы ученые не обнаружили, что тела вскрывались после смерти.

Эта находка указывает на то, что кто-то в XIX веке занимался незаконным вскрытием трупов. Не исключено, что это были студенты-медики, которые хотели использовать трупы для анатомической практики, — рассказывают ученые.

При тщательном осмотре останков ученые заметили, что часть костей имела неоднократные повреждения, которые обычно остаются после глубоких разрезов. Некоторые травмы были очень неаккуратными, это натолкнуло ученых на мысль, что разрезы делал неопытный человек, например студент-медик.

В общей сложности археологи обнаружили 115 фрагментов человеческих костей. Радиоуглеродный анализ показал, что кости принадлежат семи разным людям, которые, вероятно, жили между 1750 и 1850 годами. Двое из них точно были детьми.

На всех найденных черепах была проведена краниотомия, или костно-пластическая трепанация черепа. Все тела были, вероятно, извлечены из погребений студентами и преподавателями Университета Абердина, известного в то время как одна из лучших медицинских школ в Великобритании.

После медицинской практики студенты-медики тайно похоронили все семь тел во дворе в 1850-х годах, чтобы избежать юридических санкций за использование трупов для вскрытия и за хирургическую операцию.

Ученые предполагают, что студенты были с кем-то в сговоре, чтобы им помогли достать эти тела. Дело в том, что Анатомический акт, принятый в 1832 году, строго ограничивал использование трупов для вскрытия или хирургического вмешательства в медицинских школах.

Документ был принят на фоне общественного возмущения продажей трупов для медицинского обучения. Тогда это был очень прибыльный бизнес.